В частной школе в Санкт-Петербурге обрушился потолок

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 17:59
    В Петербурге в частной школе в Адмиралтейском районе рухнул потолок.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Telegram-канал 78.

    "В одноэтажной учебной пристройке частной школы на Средней Подьяческой улице обвалился потолок - прямо над входом. Вместе с обломками потолка сверху упал 50-летний рабочий", - говорится в посте.

    Его забрали на обследование в больницу. Ученики и сотрудники образовательного учреждения не пострадали, заявил каналу директор школы.

