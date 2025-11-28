В частной школе в Санкт-Петербурге обрушился потолок

В Петербурге в частной школе в Адмиралтейском районе рухнул потолок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Telegram-канал 78.

"В одноэтажной учебной пристройке частной школы на Средней Подьяческой улице обвалился потолок - прямо над входом. Вместе с обломками потолка сверху упал 50-летний рабочий", - говорится в посте.

Его забрали на обследование в больницу. Ученики и сотрудники образовательного учреждения не пострадали, заявил каналу директор школы.