​В центре Стамбула неизвестный открыл огонь, ранив пятерых

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина открыл стрельбу в центре Стамбула, ранив пять человек, в том числе одного иностранца, сообщает Report со ссылкой на агентство IHA.

По данным полиции, две группы мужчин вступили в конфликт на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле. Один из мужчин открыл огонь из огнестрельного оружия и ранил четырех участников конфликта. Также пострадал иностранный турист, который получил легкое ранение в ногу, о его гражданстве пока информации нет.

Пострадавшие госпитализированы. Полиция проводит расследование инцидента.