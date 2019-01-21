В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В центре Москвы мужчина смог дать отпор преступникам, которые вымогали у него крупную денежную сумму, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что преступники похитили мужчину и отвезли к его дому, требуя, чтобы он отдал им 20 миллионов рублей.

Однако там он смог вырваться и сесть в свой бронированный Mercedes-Benz Gelandewagen, откуда открыл огонь по похитителям из пистолета. После чего начал таранить автомобиль преступников, из-за чего один из них оказался зажат в машине.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, выясняются обстоятельства инцидента.