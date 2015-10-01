В Армении прошла акция протеста против насилия над женщинами

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ За последние 5 лет жертвами бытового насилия в Армении стали 30 женщин (матери 45-ти детей).

Как сообщает Report, информацию распространили армянские СМИ.

Отмечается, что с 2010 года представители группы общественных организаций "Коалиция против насилия над женщинами" отмечают 1 октября как Национальный день борьбы с бытовым насилием. В этот день ровно 5 лет назад в результате жестокого избиения со стороны мужа скончалась 20-летняя Заруи Петросян.

За первое полугодие текущего года жертвами бытового насилия в стране стали 8 женщин.

В информации отмечается, что члены Коалиции провели акцию протеста на ереванской Площади Республики, перед зданием правительства, требуя принять закон "О бытовом насилии".