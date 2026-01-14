В центре Еревана в результате стрельбы два человека получили ранения
В регионе
- 14 января, 2026
- 17:23
Драка со стрельбой произошла в Ереване, в результате чего два человека доставлены в больницу.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в полиции.
Отмечается, что инцидент произошел днем в центре столицы. Группа лиц затеяла драку, один из участников открыл огонь из газового пистолета.
По факту в полиции готовятся материалы для передачи в следственную структуру.
Последние новости
17:57
В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территорияхВнутренняя политика
17:52
В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культурыВнутренняя политика
17:52
Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %Финансы
17:43
Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатовKультурная политика
17:42
Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностейВнешняя политика
17:36
Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропагандыKультурная политика
17:36
В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языкиKультурная политика
17:33
ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире на 2026 годЭнергетика
17:29