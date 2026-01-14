Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В центре Еревана в результате стрельбы два человека получили ранения

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 17:23
    Драка со стрельбой произошла в Ереване, в результате чего два человека доставлены в больницу.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в полиции.

    Отмечается, что инцидент произошел днем в центре столицы. Группа лиц затеяла драку, один из участников открыл огонь из газового пистолета.

    По факту в полиции готовятся материалы для передачи в следственную структуру.

