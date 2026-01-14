В центре Еревана в результате стрельбы два человека получили ранения

Драка со стрельбой произошла в Ереване, в результате чего два человека доставлены в больницу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел днем в центре столицы. Группа лиц затеяла драку, один из участников открыл огонь из газового пистолета.

По факту в полиции готовятся материалы для передачи в следственную структуру.