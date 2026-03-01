Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    01 марта, 2026
    13:37
    В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье взяла на себя ответственность за ликвидацию руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР.

    Отмечается, что он был целью широкомасштабной операции, выполненной ВВС Израиля на основании детальных данных разведки.

    Удар был нанесен по зданию центрального командования в центре Тегерана в тот момент, когда Хаменеи и другие высокопоставленные иранские чиновники находились там, говорится в заявлении.

    Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть".

