В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи
В регионе
- 01 марта, 2026
- 13:37
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье взяла на себя ответственность за ликвидацию руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР.
Отмечается, что он был целью широкомасштабной операции, выполненной ВВС Израиля на основании детальных данных разведки.
Удар был нанесен по зданию центрального командования в центре Тегерана в тот момент, когда Хаменеи и другие высокопоставленные иранские чиновники находились там, говорится в заявлении.
Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть".
