В ЦАХАЛ взяли на себя ответственность за ликвидацию Хаменеи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье взяла на себя ответственность за ликвидацию руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР.

Отмечается, что он был целью широкомасштабной операции, выполненной ВВС Израиля на основании детальных данных разведки.

Удар был нанесен по зданию центрального командования в центре Тегерана в тот момент, когда Хаменеи и другие высокопоставленные иранские чиновники находились там, говорится в заявлении.

Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть".