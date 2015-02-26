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    В Брюсселе состоятся переговоры по газу в формате Украина-Россия-ЕС

    Газпром готов обсудить вопрос поставки газа в Донбасс

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Украинский "Нафтогаз" заявил о готовности принять участие в трехсторонних переговорах по газу в формате Украина-Россия-Еврокомиссия. Как отмечает Report со ссылкой на BBC, об этом заявили в "Нафтогазе". Трехсторонняя встреча в формате Украина-Россия-Еврокомиссия пройдет в Брюсселе 2 марта.

    Отметим, что сегодня вице-президент Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович пригласил министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Украины Владимира Демчишина в Брюссель для переговоров.

    В "Газпроме" сообщили, что готовы вывести вопрос поставки газа в Донбасс за рамки обсуждений российско-украинского газового вопроса.

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