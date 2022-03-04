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В боях под Гостомелем погиб Герой Украины

В боях под Гостомелем погиб Герой Украины Герой Украины Валерий Чибинеев погиб в жестоких боях под Гостомелем. Майор был родом из Бердянска.
В регионе
4 марта 2022 г. 21:56
В боях под Гостомелем погиб Герой Украины

Герой Украины Валерий Чибинеев погиб в жестоких боях под Гостомелем. Майор был родом из Бердянска.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба Бердянского городского совета в Facebook

"Он боролся как герой и умер как герой. Ему было 34 года", говорится в сообщении.

Отметим, что в 2010 году в звании лейтенанта В.Чибинеев вошел в ряды 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Кроме того, он боролся с российскими войсками с первых дней АТО.

В 2016 году его наградили Звездой Героя Украины. В 2019 году потерял на российско-украинской войне брата. Командир отделения десантно-штурмового взвода 79-й десантно-штурмовой бригады Роман Чибинеев получил смертельное ранение

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna qəhrəmanı Qostomel yaxınlığındakı döyüşlərdə həlak olub

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