В Боливии автобус упал в овраг, 11 человек погибли, почти 40 пострадали

Баку. 3 Сентября. REPORT.AZ/ Пассажирский автобус упал в овраг в центральной части Боливии.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Дебер" со ссылкой на майора полиции Сабино Гусиана.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 человек, 39 пострадали.

Автобус, сорвавшийся в овраг глубиной 15 метров, следовал из города Санта-Крус в столицу Сукре. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте.

Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Полиция проводит расследование случившегося.

Из-за плохого состояния дорог и несоблюдения правил движения ежегодно в ДТП в Боливии в среднем погибают около 1 тысячи человек, 40 тысяч получают травмы.