В Болгарии загорелись два вагона пассажирского поезда

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Два вагона скорого пассажирского поезда София — Бургас загорелись в районе станции Коньово в Болгарии.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Болгарских железных дорог (БЖД).

«Около 20:00 возникло возгорание в вагоне скорого поезда №8613 София — Бургас. Огонь был замечен железнодорожниками в тот момент, когда состав поезда въезжал на станцию Коньова. Пассажиры поезда — около 80 человек — были эвакуированы», — приводит болгарское агентство «Фокус» сообщение БЖД.

Причины происшествия не уточняются.