 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Болгарии загорелись два вагона пассажирского поезда

    Около 80 человек — были эвакуированы

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Два вагона скорого пассажирского поезда София — Бургас загорелись в районе станции Коньово в Болгарии.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Болгарских железных дорог (БЖД).

    «Около 20:00 возникло возгорание в вагоне скорого поезда №8613 София — Бургас. Огонь был замечен железнодорожниками в тот момент, когда состав поезда въезжал на станцию Коньова. Пассажиры поезда — около 80 человек — были эвакуированы», — приводит болгарское агентство «Фокус» сообщение БЖД.

    Причины происшествия не уточняются.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi