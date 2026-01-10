В Бишкеке женщину обманули на $50 тысяч, пообещав квартиру

В Бишкеке расследуется факт крупного мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась около $50 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Женщина обратилась в полицию в ноябре прошлого года. По ее словам, неизвестные лица, связавшись с ней через мессенджер WhatsApp под предлогом покупки квартиры, вошли в доверие и мошенническим путем завладели денежными средствами в размере $50 тыс. Указанные средства были переведены на семь банковских счетов.

В целях установления личностей и местонахождения владельцев банковских счетов, а также маршрутов движения денежных средств, следственные органы проводят следственно-розыскные мероприятия, в том числе получают информацию о банковских переводах и анкетные данные владельцев счетов.

В рамках расследования установлен один из получателей денежных средств - 18-летний юноша. На его банковскую карту поступило 200 тыс. сомов ($2287). Его доставили в УВД Первомайского района для проведения процессуальных действий, после чего водворили в изолятор временного содержания.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают оперативно-розыскные и технические мероприятия.