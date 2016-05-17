​В Бишкеке запущен обратный отсчет до Всемирных игр кочевников

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Бишкеке запущены специальные часы обратного отсчета до начала вторых Всемирных игр кочевников, передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

Игры пройдут в Чолпон-Ате, на берегу озера Иссык-Куль с 3 по 8 сентября.

В играх примут участие спортивные делегации из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии, более 10 субъектов Российской Федерации, Китая. В целом, приглашения принять участие в состязаниях были направлены более чем в 50 стран.

На церемонии открытия вице-премьер Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева заявила, что государство придает большое значение проведению этих игр: "Культура и спорт были всегда силой, объединяющей народы. Необходимо приложить все усилия, чтобы вторые Всемирные игры кочевников стали грандиозным праздником".