В Бишкеке пройдет футбольный турнир с участием Садыра Жапарова

В Бишкеке 14-15 декабря пройдет ставший традиционным футбольный турнир "Мурас" с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

В Бишкеке 14-15 декабря пройдет ставший традиционным футбольный турнир "Мурас" с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

В турнире поучаствуют 16 команд, в том числе депутаты, чиновники, послы, судьи, силовики, именитые спортсмены, журналисты и другие.

Турнир будет проходить в двух локациях - в спорткомплексе "Газпрома" в жилмассиве "Арча-Бешик" и во Дворце спорта имени Кожомкула. Согласно положению турнира, команды поделят на четыре группы. Они сыграют в один круг на групповом этапе, а далее состоится финальный этап.

В прошлый раз выиграла команда президента, Жапаров стал лучшим бомбардиром. Тогда президент заявил, что его команда передаст призовой миллион сомов в детдом.