В Бишкеке издана книга Хафиза Пашаева о становлении азербайджанской дипломатии

Баку. 15 января REPORT.AZ/ В Бишкеке издана книга первого посла Азербайджана в США, ректора университета Азербайджанской дипломатической академии, заместителя министра иностранных дел Хафиза Пашаева "Манифест одного посла" на кыргызском языке, сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана.

Книга начинается с предисловия азербайджанского посла в стране Гидаята Оруджева "Манифест дипломата".

Книга "Манифест одного посла" рассказывает о зарождении азербайджанской дипломатии, а также об истории установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.

Редактором кыргызского перевода является ректор Дипломатической академии МИД Кыргызстана имени К.Дикамбаева Нурлан Айтмурзаев.