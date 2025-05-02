В Берлине задержаны свыше 70 человек в ходе первомайских демонстраций

Берлинская полиции задержала 73 человека в ходе демонстраций, которые прошли 1 мая.

Берлинская полиции задержала 73 человека в ходе демонстраций, которые прошли 1 мая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA.

В ходе демонстраций в результате столкновений пострадали около 12 правоохранителей.

Сенатор Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер сообщила о том, что на дежурстве находились около 5,8 тыс. сотрудников полиции, в том числе 2,2 тыс. из других федеральных земель и федеральной полиции.

В 62 демонстрациях и праздничных мероприятиях приняли участие более 61 тыс. человек.