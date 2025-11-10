В Белом доме началась встреча Фидана и Рубио

Началась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио в Белом доме в Вашингтоне.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Milliyet, стороны обсудят ряд региональных вопросов, в первую очередь ситуацию в секторе Газа и Сирии.

Другие подробности пока не приводятся.