В Белом доме началась встреча Фидана и Рубио
В регионе
- 10 ноября, 2025
- 23:23
Началась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио в Белом доме в Вашингтоне.
Как сообщает Report со ссылкой на газету Milliyet, стороны обсудят ряд региональных вопросов, в первую очередь ситуацию в секторе Газа и Сирии.
Другие подробности пока не приводятся.
