В Белом доме началась встреча Фидана и Рубио

    В регионе
    • 10 ноября, 2025
    • 23:23
    Началась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио в Белом доме в Вашингтоне.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Milliyet, стороны обсудят ряд региональных вопросов, в первую очередь ситуацию в секторе Газа и Сирии.

    Другие подробности пока не приводятся.

