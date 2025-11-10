İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Ağ Evdə Fidanla Rubionun görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 23:18
    Ağ Evdə Fidanla Rubionun görüşü başlayıb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanın Ağ Evdə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə görüşü başlayıb.

    "Report" "Milliyət"ə istinadən xəbər verir ki, Fidan Rubio il ilə Qəzza və Suriya məsələləri başda olmaqla bir sıra regional məsələləri müzakirə edəcək.

    Detallar hələlik açıqlanmır.

    Hakan Fidan Mark Rubio ABŞ Türkiyə
