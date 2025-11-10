Ağ Evdə Fidanla Rubionun görüşü başlayıb
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 23:18
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanın Ağ Evdə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə görüşü başlayıb.
"Report" "Milliyət"ə istinadən xəbər verir ki, Fidan Rubio il ilə Qəzza və Suriya məsələləri başda olmaqla bir sıra regional məsələləri müzakirə edəcək.
Detallar hələlik açıqlanmır.
