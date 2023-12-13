В Белгородской области машина подорвалась на мине, есть пострадавшие

Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Трое мирных жителей получили ранения.

Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Трое мирных жителей получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга", - написал глава региона.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.