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В Белгородской области машина подорвалась на мине, есть пострадавшие

В Белгородской области машина подорвалась на мине, есть пострадавшие Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Трое мирных жителей получили ранения.
В регионе
13 декабря 2023 г. 17:00

Автомобиль подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. Трое мирных жителей получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга", - написал глава региона.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada avtomobil minaya düşüb, xəsarət alanlar var

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