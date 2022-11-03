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В Беларуси задержаны 44 сотрудника Национальной академии наук страны

В Беларуси задержаны 44 сотрудника Национальной академии наук страны В Беларуси за последние дни задержали 44 сотрудника Национальной академии наук (НАН) и ее структурных подразделений.
В регионе
3 ноября 2022 г. 04:28
В Беларуси задержаны 44 сотрудника Национальной академии наук страны

В Беларуси за последние дни задержали 44 сотрудника Национальной академии наук (НАН) и ее структурных подразделений.

Как передает Report, об этом пишет "Наша Нiва" со ссылкой на источники.

По данным издания, задержания проводились в ряде академических институтов, как минимум одно из них – в аппарате президиума НАН.

Сотрудники Комитета государственной безопасности проверяли телефоны, изучали фотогалереи и подписки на телеграм-каналы. Одних задержали и доставили в комитет для допроса, другим предложили сотрудничество со спецслужбами. Минимум шесть человек отправили в ИВС на Окрестина.

По словам сотрудников академии, в некоторых институтах сотрудники КГБ собирают информацию о том, какие ссылки открывают люди на своих рабочих компьютерах.

Источники белорусской службы Радио Свободы в Национальной академии наук подтвердили эту информацию. Руководство НАН заявило, что проводятся "профилактические беседы" и большинство задержанных отпустили.

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Версия на азербайджанском языке Belarusda ölkənin Milli Elmlər Akademiyasının 44 əməkdaşı saxlanılıb

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