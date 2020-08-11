В Беларуси задержали более двух тысяч человек за прошедшие сутки

Более 2 тысяч человек задержаны в Беларуси за прошедшие сутки.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило МВД республики.
"Всего по стране задержаны более 2 тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что в ночь с 10 на 11 августа очаговые сборы граждан зафиксированы в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.
Напомним, что 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны.