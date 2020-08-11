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В Беларуси задержали более двух тысяч человек за прошедшие сутки

В Беларуси задержали более двух тысяч человек за прошедшие сутки За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны свыше 2 тыс. человек
В регионе
11 августа 2020 г. 15:07
В Беларуси задержали более двух тысяч человек за прошедшие сутки
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Более 2 тысяч человек задержаны в Беларуси за прошедшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило МВД республики.

"Всего по стране задержаны более 2 тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что в ночь с 10 на 11 августа очаговые сборы граждан зафиксированы в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

Напомним, что 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны. 

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