В Беларуси задержали более двух тысяч человек за прошедшие сутки

В Беларуси задержали более двух тысяч человек за прошедшие сутки

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны свыше 2 тыс. человек

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Более 2 тысяч человек задержаны в Беларуси за прошедшие сутки. Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило МВД республики. "Всего по стране задержаны более 2 тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - говорится в сообщении МВД. Отмечается, что в ночь с 10 на 11 августа очаговые сборы граждан зафиксированы в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Напомним, что 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook