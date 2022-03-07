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В Батумский порт зашел российский корабль

В Батумский порт зашел российский корабль Судно “Леонид Пестриков”, плывущее под российским флагом, зашло в грузинский порт Батуми.
В регионе
7 марта 2022 г. 15:41
В Батумский порт зашел российский корабль

Судно “Леонид Пестриков”, плывущее под российским флагом, зашло в грузинский порт Батуми.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на местные СМИ.

Глава правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Ризвадзе, комментируя событие, рассказал, что судно не нарушало никаких законов: “Груз на судне предназначен для Грузии и был доставлен из Турции”.

Ризвадзе отметил, что информация о недопуске российских грузоперевозчиков к границам европейских стран не соответствует действительности.

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Версия на английском языке Russian ship enters port of Batumi, Adjara government gives clarifications
Версия на азербайджанском языке Batumi limanına Rusiya gəmisi daxil olub, Acarıstan hökuməti izahat verib

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