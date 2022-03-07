В Батумский порт зашел российский корабль

Судно “Леонид Пестриков”, плывущее под российским флагом, зашло в грузинский порт Батуми.

Судно “Леонид Пестриков”, плывущее под российским флагом, зашло в грузинский порт Батуми.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на местные СМИ.

Глава правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Ризвадзе, комментируя событие, рассказал, что судно не нарушало никаких законов: “Груз на судне предназначен для Грузии и был доставлен из Турции”.

Ризвадзе отметил, что информация о недопуске российских грузоперевозчиков к границам европейских стран не соответствует действительности.