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    В Батуми открылся бизнес-форум с участием представителей Грузии, Турции и Азербайджана

    В рамках форума предусмотрены двухсторонние встречи министров экономики трех стран

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Батуми открылся бизнес-форум с участием представителей Грузии, Турции и Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил спикер грузинского МИД Давид Кереселидзе.

    Он отметил, что форум в Батуми станет 4-м бизнес-форумом Турция-Грузия-Азербайджан. 

    "В рамках форума предусмотрены двухсторонние встречи вице-премьера Грузии, министра экономики и устойчивого развития Георгия Квирикашвили с министрами экономики Турции и Азербайджана", - заявил Кереселидзе.

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