Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Батуми открылся бизнес-форум с участием представителей Грузии, Турции и Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил спикер грузинского МИД Давид Кереселидзе.

Он отметил, что форум в Батуми станет 4-м бизнес-форумом Турция-Грузия-Азербайджан.

"В рамках форума предусмотрены двухсторонние встречи вице-премьера Грузии, министра экономики и устойчивого развития Георгия Квирикашвили с министрами экономики Турции и Азербайджана", - заявил Кереселидзе.