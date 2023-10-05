В Башкортостане тепловоз сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Шесть вагонов тепловоза сошли с рельсов после столкновения с грузовиком в Башкортостане. В результате ДТП один человек госпитализирован.
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"В результате ДТП водитель грузовика с травмами госпитализирован. Из 16 вагонов 6 сошли с рельсов", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 37-летний местный житель, управляя самосвалом Камаз, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора и совершил столкновение с тепловозом.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются.