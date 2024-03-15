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В Башкортостане при ДТП с трактором погибли четыре человека

В Башкортостане при ДТП с трактором погибли четыре человека Столкновение легкового автомобиля и трактора произошло в Республике Башкортостан РФ.
В регионе
15 марта 2024 г. 07:46
В Башкортостане при ДТП с трактором погибли четыре человека

Столкновение легкового автомобиля и трактора произошло в Республике Башкортостан РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По прибытии на место пожарных МЧС России и сотрудников ГИБДД республики установлено, что в легковушке находились четыре человека, все они погибли. Водителю трактора оказана первая помощь", - сказано в заявлении.

ДТП произошло около 06:00 (05:00 - бакинское) на 1 323-м км автодороги М-7 "Волга" между населенными пунктами Чернолесовский и Николаевка. По предварительной информации, водитель Toyota Corolla столкнулся с трактором МТЗ "Беларусь", съехал в кювет и загорелся. Возгорание было ликвидировано.

Позднее в ГУ МЧС уточнили, что в результате ДТП погибли трое мужчин и одна женщина.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaşqırdıstanda avtomobillə traktor toqquşub, 4 nəfər ölüb - VİDEO

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