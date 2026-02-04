Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    В Башкортостане обрушилась крыша двухэтажного дома

    В регионе
    • 04 февраля, 2026
    • 10:27
    В Башкортостане обрушилась крыша двухэтажного дома

    Крыша многоквартирного двухэтажного дома частично обрушилась в башкирском селе Кушнаренково, возможно, под тяжестью снега, пострадавших нет.

    Как передает Report, об этом сообщает прокуратура Башкортостана.

    "По предварительным данным, сегодня утром частично обрушилась четырехскатная кровля двухэтажного многоквартирного дома по улице Горной в седе Кушнаренково. Пострадавших и погибших нет. В связи с инцидентом временно приостановлено газоснабжение объекта. Для эвакуированных жильцов подготовлены места для размещения в детском лагере", - говорится в сообщении.

    В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части своевременной уборки крыши от снега и наледи.

    Башкортостан обрушение крыши снегопад
    Ты - Король

    Последние новости

    11:04

    Обнародована новая структура внешнего госдолга Азербайджана

    Финансы
    11:03

    Спецпосланник Трампа: TRIPP станет основой устойчивого мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    10:59

    Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 45 человек

    Другие страны
    10:58

    Гарантированный госдолг Азербайджана составил 8% ВВП

    Финансы
    10:50

    Казахстан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд в год

    Другие страны
    10:49

    BP инвестировала в проекты в Азербайджане $87 млрд

    Энергетика
    10:46

    Паром "Барда" возвращен в эксплуатацию после ремонта

    Инфраструктура
    10:44

    В Азербайджане в январе пенсия по возрасту назначена более 3,7 тыс. гражданам

    Социальная защита
    10:41

    ЦБА сообщил о снижении среднедневного уровня AZIR в январе

    Финансы
    Лента новостей