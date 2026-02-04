В Башкортостане обрушилась крыша двухэтажного дома

Крыша многоквартирного двухэтажного дома частично обрушилась в башкирском селе Кушнаренково, возможно, под тяжестью снега, пострадавших нет.

Как передает Report, об этом сообщает прокуратура Башкортостана.

"По предварительным данным, сегодня утром частично обрушилась четырехскатная кровля двухэтажного многоквартирного дома по улице Горной в седе Кушнаренково. Пострадавших и погибших нет. В связи с инцидентом временно приостановлено газоснабжение объекта. Для эвакуированных жильцов подготовлены места для размещения в детском лагере", - говорится в сообщении.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части своевременной уборки крыши от снега и наледи.