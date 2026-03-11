Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    КСИР: Иран может скоро применить подводные ракеты

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 22:10
    КСИР: Иран может скоро применить подводные ракеты

    Старший командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави заявил, что Иран располагает ракетами, которые могут быть запущены из-под воды.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские СМИ.

    "У нас есть ракеты, запускаемые из-под воды, их скорость составляет 100 метров в секунду. Мы можем использовать их в ближайшие дни", - сказал он.

    Фадави также отметил, что технология таких вооружений имеется только у Ирана и России.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Али Фадави
    Ты - Король

    Последние новости

    22:26

    Трамп: Мы могли бы уничтожить Иран в течение часа

    Другие страны
    22:10

    КСИР: Иран может скоро применить подводные ракеты

    В регионе
    22:07

    Член Президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    21:55

    Число погибших из-за израильских ударов по Ливану превысило 600 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:42

    Кошта: Укрепление отношений ЕС и Азербайджана становится как никогда важным в условиях напряженности в мире

    Внешняя политика
    21:37

    Генсек ООН встретится в Анкаре с Эрдоганом и Фиданом

    В регионе
    21:23
    Фото

    В ООН обсудили опыт Азербайджана по расширению прав и возможностей женщин

    Внешняя политика
    21:14
    Фото

    Еще трое граждан Нигерии эвакуированы из Ирана в Азербайджан — ОБНОВЛЕНО-4

    Внутренняя политика
    21:09

    Следовавшее из РФ в Египет грузовое судно село на мель в Дарданеллах

    В регионе
    Лента новостей