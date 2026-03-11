КСИР: Иран может скоро применить подводные ракеты

Старший командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави заявил, что Иран располагает ракетами, которые могут быть запущены из-под воды.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на иранские СМИ.

"У нас есть ракеты, запускаемые из-под воды, их скорость составляет 100 метров в секунду. Мы можем использовать их в ближайшие дни", - сказал он.

Фадави также отметил, что технология таких вооружений имеется только у Ирана и России.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.