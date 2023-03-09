В Башкортостане при пожаре погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в бревенчатом доме и нежилом доме в селе Юлдашево в Башкортостане.

Два человека погибли в результате пожара в бревенчатом доме и нежилом доме в селе Юлдашево в Башкортостане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Главное управление МЧС по республике.

"Сегодня ночью в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по переулку Речному в селе Юлдашево Учалинского района республики. На место незамедлительно выехали силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды села Уразово и другие экстренные службы. По прибытии происходило горение бревенчатого дома размером 8х8 метров и нежилого летнего домика", - говорится в сообщении ведомства.

Открытое горение ликвидировали, во время проливки и разбора конструкций были обнаружены тела двух погибших взрослых. Разбор продолжается.

Как сообщили в республиканском главке МЧС, сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС РФ, эксперт пожарной лаборатории.