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В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно с 12 членами экипажа на борту

В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно с 12 членами экипажа на борту Рыболовное судно с 12 членами экипажа на борту потеряло ход во время промысла в Баренцевом море в 110 км от береговой линии. К рыбакам выдвинулись спасатели.
В регионе
6 ноября 2024 г. 09:25
В Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно с 12 членами экипажа на борту

Рыболовное судно с 12 членами экипажа на борту потеряло ход во время промысла в Баренцевом море в 110 км от береговой линии. К рыбакам выдвинулись спасатели.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Во время промысла в Баренцевом море в 110 км от берега потеряло ход рыболовное судно СРТ МК-0245 "Алиот", порт приписки г. Мурманск. Возможно, произошла намотка на винт или вал винта. Экипаж - 12 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к месту аварии направили спасательное судно ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" СМБ "Атрия".

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