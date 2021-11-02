В Баку подведены итоги наблюдения за президентскими выборами в Узбекистане

В Баку подведены итоги наблюдения за президентскими выборами в Узбекистане.

В Баку подведены итоги наблюдения за президентскими выборами в Узбекистане.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие руководители ряда СМИ Азербайджана, наблюдавшие за ходом президентских выборов в Узбекистане.

Представители посольства Узбекистана в Азербайджане Бахрaм Гаипов и Махамаджон Ботралиев заявили, что средства массовой информации Азербайджана широко освещали эти выборы, что говорит о братских отношениях двух стран. Они подчеркнули, что у всех медиа, представители которых приняли участие в поездке, есть своя большая аудитория, благодаря чему это важное событие в политической жизни Узбекистана активно освещалось.

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев поблагодарил посольство Узбекистана за организацию визита. Он высоко оценил ход проведения выборов, отметив, что каждый кандидат смог представить свою предвыборную программу. "Это показывает как Узбекистан открылся миру и готов к дальнейшим изменениям", - отметил он.

По его словам, это также подтвердило интервью с главой госкомпании "Узтрансгаз": "Несмотря на то, что Узбекистан известен во всем мире как экспортер газа, было особенно удивительно узнать, что страна также импортирует газ. Помимо этого, Узбекистан реализует крупные проекты в области переработки газа, перехода к возобновляемыми источникам энергии и в целом в энергетической сфере".

Директор агентства Report отметил, что узбекский народ очень открыт и дружелюбен. И результаты прошедших в Узбекистане выборов свидетельствуют о том, что последующие 5 лет страна будет продолжать активно развиваться.

Замредактор газеты Yeni Azərbaycan Назира Нуруллаева также высоко оценила уровень организации президентских выборов в Узбекистане. Она выразила благодарность посольству Узбекистана за организацию поездки, отметив, что в ходе нее представители СМИ также смогли насладиться красотой страны и дружелюбием узбекского народа.

Главный редактор журнала "Medeniyyet" Зохра Алиева отметила, что литературные связи между Азербайджаном и Узбекистаном имеют древние корни. По ее словам, в ходе визита они посетили множество культурных центров Узбекистана: "Мы не переставали наслаждаться красотами, которые Узбекистан подарил миру".

Главный редактор журнала "Регион плюс" Намик Маилов, говоря об активности избирателей, отметил, что народ в Узбекистане небезразличен к своему будущему: все граждане шли на выборы, вне зависимости от возраста. По его словам, организация выборов также была на высшем уровне.

Президентские выборы в Узбекистане прошли 24 октября. Победу на выборах одержал действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, набрав 80,12% голосов.