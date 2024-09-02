В Байсунском районе Узбекистана на скважине произошла утечка сероводорода

Из-за нарушений технологического процесса при буровых работах на скважине, расположенной в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана произошла утечка сероводорода.

Из-за нарушений технологического процесса при буровых работах на скважине, расположенной в Байсунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана произошла утечка сероводорода.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщило МЧС страны.

"1 сентября в 15.17 во время буровых работ на 604-м скважине газового месторождения "25 лет Независимости" (М-25) в махалле "Кулкамыш" произошла утечка сероводорода (сульфид водорода) из-за нарушения технологического процесса", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности населения жителей, проживающих рядом с месторождением эвакуировали в безопасное место.

Случаев жертв и гибели граждан не зарегистрировано. На место прибыли представители соответствующих организаций, специалисты проводят все необходимые работы, добавили в МЧС.

"Одновременно проводятся работы по изучению уровня загрязнения атмосферного воздуха на месте возникновения чрезвычайной ситуации, а также ликвидации ее последствий", - говорится в сообщении.