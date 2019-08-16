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В азербайджаноязычной школе Грузии продолжаются ремонтно-восстановительные работы - ФОТО

В азербайджаноязычной школе Грузии продолжаются ремонтные работы

В двух общественных школах в грузинском районе компактного проживания азербайджанцев - Гардабани ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщает грузинское бюро Report, это Сартичалинская сельская средняя школа №2 и азербайджаноязычная школа в селе Муганлы. 

Глава ИВ Гардабани Рамаз Будагашвили посетил школы и ознакомился с ремонтными работами. 

В обеих школах заменяются все окна и двери, устанавливаются новые кровельные покрытия и создаются санузлы. 

На восстановление Сартичалинской школы выделено 156 897 лари, а на ремонтно-восстановительные работы школы в Муганлы 289 465 лари.

Ремонтные работы в школах планируется завершить до начала нового учебного года. 

Отметим, что в сельской школе Муганлы обучается около 500 учащихся, обучением которых занимаются около 60 педагогов. Долгие годы в школе не было нормальных условий. Хотя трехэтажное здание учебного заведения сдано в эксплуатацию более 40 лет назад, в нем ни разу не производился капитальный ремонт. 

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