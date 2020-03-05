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В Азербайджане создадут специализированные центры по борьбе с коронавирусом

​В Азербайджане создадут спеццентры по борьбе с коронавирусом

"В регионах Азербайджана и Баку будут созданы специализированные центры в рамках мер по борьбе с коронавирусом".

Как сообщает Report, об этом сказал член оперативного штаба при Кабмине, главный инфекционист страны Джалал Исаев.

Специалист отметил, что в данных центрах люди будут проверяться по специальным алгоритмам, в случае обнаружения болезни, пациент для лечения будет помещен в карантин.

Дж.Исаев рекомендовал гражданам в случае проявления клинических симптомов, обращаться к врачам и в Баку, и в регионах страны.

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