В августе из Грузии выдворили 33 иностранца

В августе из Грузии выдворили 33 иностраца, которые находились на территории страны без законных оснований.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
Среди высланных из страны граждане Ирана, Иордании, Турции, Индии, Египта, Азербайджана, Австралии, Пакистана, Нигерии и Китая.
Часть иностранцев покинули Грузию добровольно, часть – выдворены из страны в принудительном порядке департаментом миграции.
Согласно статистике МВД, в 2023 году из Грузии выдворили 190 иностранцев.