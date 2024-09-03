В августе из Грузии выдворили 33 иностранца

В августе из Грузии выдворили 33 иностраца, которые находились на территории страны без законных оснований.

В августе из Грузии выдворили 33 иностраца, которые находились на территории страны без законных оснований.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

Среди высланных из страны граждане Ирана, Иордании, Турции, Индии, Египта, Азербайджана, Австралии, Пакистана, Нигерии и Китая.

Часть иностранцев покинули Грузию добровольно, часть – выдворены из страны в принудительном порядке департаментом миграции.

Согласно статистике МВД, в 2023 году из Грузии выдворили 190 иностранцев.