Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Народный писатель: В мире мало знакомы с азербайджанской культурой

    Милли Меджлис
    • 13 ноября, 2026
    • 16:16
    Народный писатель: В мире мало знакомы с азербайджанской культурой

    В мире пока недостаточно хорошо знают культуру Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар на общественном обсуждении, организованном Комитетом по культуре Милли Меджлиса на тему "Приоритеты, вытекающие из выступления президента Ильхама Алиева на VII Всемирном форуме межкультурного диалога: Межкультурный диалог и культурная дипломатия Азербайджана".

    Он отметил, что темпы развития культуры в Азербайджане отстают от экономики, политики и армии:

    "Иногда я прислушиваюсь к тому, что говорят о Баку иностранные туристы. Они рассказывают: погуляли в Ичеришехер, посмотрели место, где снимали известный фильм, люля-кебаб очень вкусный, а шекербура - еще вкуснее. Но ведь Азербайджан к этому не сводится. Нам нужно сделать так, чтобы гости страны выстраивались в очереди в музеи, заполняли концертные залы, читали азербайджанские книги. Вот тогда мы сможем сказать, что Азербайджан заявил о себе миру".

    Анар Союз писателей Азербайджана
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    44 filmi
    44 filmi

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