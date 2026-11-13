МИД Азербайджана выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью людей в ДТП

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием в эмирате Фуджейра (ОАЭ), в результате которого погибли 14 человек и десятки получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.

"Глубоко опечалены трагическим дорожно-транспортным происшествием в эмирате Фуджейра (ОАЭ), в результате которого погибли 14 человек и десятки получили ранения. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим. В этот скорбный момент мы выражаем солидарность с ОАЭ", - говорится в заявлении.