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    МИД Азербайджана выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью людей в ДТП

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 16:19
    МИД Азербайджана выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью людей в ДТП

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием в эмирате Фуджейра (ОАЭ), в результате которого погибли 14 человек и десятки получили ранения.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.

    "Глубоко опечалены трагическим дорожно-транспортным происшествием в эмирате Фуджейра (ОАЭ), в результате которого погибли 14 человек и десятки получили ранения. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим. В этот скорбный момент мы выражаем солидарность с ОАЭ", - говорится в заявлении.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Azərbaycan XİN BƏƏ-yə başsağlığı verib
    Azerbaijani MFA expresses condolences to UAE following fatalities in road accident
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