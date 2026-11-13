МИД Азербайджана выразил соболезнования ОАЭ в связи с гибелью людей в ДТП
Внешняя политика
- 13 ноября, 2026
- 16:19
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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием в эмирате Фуджейра (ОАЭ), в результате которого погибли 14 человек и десятки получили ранения.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в соцсети X.
"Глубоко опечалены трагическим дорожно-транспортным происшествием в эмирате Фуджейра (ОАЭ), в результате которого погибли 14 человек и десятки получили ранения. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим. В этот скорбный момент мы выражаем солидарность с ОАЭ", - говорится в заявлении.
Azərbaycan XİN BƏƏ-yə başsağlığı verib
Azerbaijani MFA expresses condolences to UAE following fatalities in road accident
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