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В Астрахани пройдет Международный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития"

В Астрахани пройдет Международный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития" В Астрахани состоится III Международный научный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития".
В регионе
8 мая 2023 г. 12:41
В Астрахани пройдет Международный форум Каспий 2023: пути устойчивого развития

В Астрахани пройдет третий Международный научный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития".

Как передает Report, мероприятие пройдет 29–31 мая в рамках Каспийского научно-образовательного конгресса в Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева.

В форуме примут участие представители региональных органов власти, руководства Министерства образования и науки РФ, Государственной Думы, Росмолодежи, Россотрудничества, РДДМ "Движение первых", Российского общества "Знание", президентской платформы "Россия-страна возможностей", Российской академии наук, ректоры ведущих вузов страны, академий наук стран Прикаспия, делегации Прикаспийских государств и стран СНГ.

В рамках трехдневного мероприятия пройдут основные сессии, дискуссионные панели и заседания клубов, этнографическая олимпиада, заседание экспертного совета проекта "Центры компетенций", заседание Консорциума высших учебных заведений Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере.

По словам ректора АГУ Константина Маркелова, наращивание научного, образовательного, экономического и гуманитарного сотрудничества между странами Прикаспия позволит повысить его устойчивость в глобальном и региональном масштабах.

"Результатом совместной работы станет конструктивный диалог между представителями различных сфер академического, образовательного и бизнес-сообщества, а также выработка единых подходов для решения актуальных проблем устойчивого развития Прикаспийского региона с учетом новых социальных, экономических, технологических вызовов и современной ситуации в международном взаимодействии", – считает Константин Маркелов.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке: caspian2023.asu.edu.ru

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