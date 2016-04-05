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    В Астрахани пройдет Международный каспийский технологический форум

    На своей площадке он соберет участников из Москвы, Санкт-Петербурга и прикаспийских государств

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Международный каспийский технологический форум пройдет в Астрахани с 7 по 14 апреля, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    На своей площадке он соберет участников из Москвы, Санкт-Петербурга и прикаспийских государств.

    Одним из ключевых мероприятий форума должна стать выставка инновационно-технологического потенциала региона. Инновационные компании, которые примут в нем участие, представят свои проекты, в том числе в судостроении и судоремонте.

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