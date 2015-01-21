​В Астрахани пройдет форум писателей, поэтов и переводчиков Прикаспийских государств

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В сентябре 2015 года в Астрахани пройдет Первый в России форум писателей, поэтов и переводчиков Прикаспийских государств.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, он посвящен Году литературы, объявленному в стране.

По словам министра культуры Астраханской области Галины Зотеевой, сейчас проходит активная подготовка к форуму. В нем будут участвовать представители Дагестана, Калмыкии, Ирана, Туркменистана, Азербайджана и Казахстана. Сейчас ведомство разрабатывает программу форума, стараясь сделать ее максимально насыщенной.