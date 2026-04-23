В Астане состоялся I раунд консультаций по созданию Международной водной организации

В Астане в рамках Регионального экологического саммита начались консультации по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.

Как передает казахстанское бюро Report, сессия высокого уровня организована министерствами иностранных дел водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе обсуждений заявил о необходимости перехода к комплексной модели управления водными ресурсами с объединением политики, науки, финансов и технологий.

По его словам, существующая глобальная система управления водными ресурсами остается фрагментированной, а координация между международными институтами - недостаточной. В этой связи Казахстан продвигает инициативу создания новой международной структуры как платформы для координации усилий государств, обмена данными и технологиями, а также выработки согласованных решений.

По итогам консультаций будет подготовлен сводный отчет, который станет основой для дальнейших переговоров и подготовки к Конференции ООН по водным ресурсам, запланированной на декабрь 2026 года в Абу-Даби.