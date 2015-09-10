​В Астане обсудят вопросы промышленной безопасности стран СНГ

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 17 – 18 сентября 2015 года в Астане (Республика Казахстан) состоится XIII заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности.
Как передает Report, в ходе мероприятия будут подведены итоги работы Совета за 2014–2015 годы и намечен план его работы на очередной период.
Члены Совета обсудят изменения в законодательстве государств – участников в сфере обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах, вопросы государственного регулирования промышленной безопасности в области надзора за оборудованием, работающим под избыточным давлением.
Российская сторона ознакомит участников заседания со своим опытом по проведению экспертизы/оценки (подтверждения) соответствия поднадзорных объектов, а представители Азербайджана проинформируют об имеющейся нормативной базе, регламентирующей обеспечение безопасности ликвидированных скважин.
На заседании планируется обсудить опыт оптимизации государственных услуг по выдаче разрешительных документов в области промышленной безопасности, а также возможность актуализации интернет-сайта Совета.
Будут намечены дата, место проведения и повестка дня очередного заседания Межгосударственного совета по промышленной безопасности, сообщили журналистам в пресс-службе Исполкома СНГ.
News DepartmentАвтор новости
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