​В Астане обсудят вопросы промышленной безопасности стран СНГ

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 17 – 18 сентября 2015 года в Астане (Республика Казахстан) состоится XIII заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности.

Как передает Report, в ходе мероприятия будут подведены итоги работы Совета за 2014–2015 годы и намечен план его работы на очередной период.

Члены Совета обсудят изменения в законодательстве государств – участников в сфере обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах, вопросы государственного регулирования промышленной безопасности в области надзора за оборудованием, работающим под избыточным давлением.

Российская сторона ознакомит участников заседания со своим опытом по проведению экспертизы/оценки (подтверждения) соответствия поднадзорных объектов, а представители Азербайджана проинформируют об имеющейся нормативной базе, регламентирующей обеспечение безопасности ликвидированных скважин.

На заседании планируется обсудить опыт оптимизации государственных услуг по выдаче разрешительных документов в области промышленной безопасности, а также возможность актуализации интернет-сайта Совета.

Будут намечены дата, место проведения и повестка дня очередного заседания Межгосударственного совета по промышленной безопасности, сообщили журналистам в пресс-службе Исполкома СНГ.