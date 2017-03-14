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    В Астане начался третий раунд переговоров по Сирии

    14 марта запланированы предварительные консультации, а 15 марта состоится пленарное заседание© Courtesy İmage

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Астане начался третий раунд переговоров по Сирии. Сегодня состоится серия двусторонних и трехсторонних консультаций, сообщает Report со ссылкой на  РИА Новости.

    В настоящее время проходит встреча делегации России с представителями ООН во главе с Милошем Стругаром. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев.

    Сегодня стартует третья международная встреча по Сирии на высоком уровне в рамках Астанинского процесса. Регламент ее таков: 14 марта запланированы предварительные консультации, а 15 марта состоится пленарное заседание.

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