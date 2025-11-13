В Астане лифт с людьми сорвался в шахту, есть погибший и раненые

В одном из жилых комплексов Астаны (Казахстан) сорвался лифт, в результате чего один человек погиб.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на полицию.

"Один человек погиб, двое получили травмы и доставлены в больницу. По факту падения лифта возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека", - сообщили в полиции.

Трое работников лифтовой компании проводили ремонтные работы, когда лифт сорвался.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В городском управлении Минздрава сообщили о том, что состояние одного пациента оценивается как средней степени тяжести, состояние второго - тяжелое.

"Один пациент находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, второй в отделении политравмы", - сообщили в управлении.