Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    В Астане лифт с людьми сорвался в шахту, есть погибший и раненые

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 17:10
    В Астане лифт с людьми сорвался в шахту, есть погибший и раненые

    В одном из жилых комплексов Астаны (Казахстан) сорвался лифт, в результате чего один человек погиб.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на полицию.

    "Один человек погиб, двое получили травмы и доставлены в больницу. По факту падения лифта возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека", - сообщили в полиции.

    Трое работников лифтовой компании проводили ремонтные работы, когда лифт сорвался.

    Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

    В городском управлении Минздрава сообщили о том, что состояние одного пациента оценивается как средней степени тяжести, состояние второго - тяжелое.

    "Один пациент находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, второй в отделении политравмы", - сообщили в управлении.

    Казахстан лифт госпитализация смерть

    Последние новости

    17:11

    Суд в Париже назначил рассмотрение апелляции по делу Саркози на весну 2026 года

    Другие страны
    17:10

    В Астане лифт с людьми сорвался в шахту, есть погибший и раненые

    В регионе
    17:03
    Фото

    Новый посол ЕС проинформирована о минной проблеме в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Внешняя политика
    16:53

    Президент утвердил продление срока действия налоговых и таможенных льгот для БСЗ

    Бизнес
    16:46

    Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

    Это интересно
    16:45

    В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

    Инфраструктура
    16:44

    В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

    Внутренняя политика
    16:44
    Фото

    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    16:38

    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

    Здоровье
    Лента новостей