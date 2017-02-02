Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Ашхабаде обсуждается проект Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве прикаспийских cтран. Как сообщает Report cо ссылкой на туркменские СМИ, двухдневная встреча организована министерством иностранных дел, министерством экономики и развития и Государственным предприятием по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана. В ней принимают участие руководители и ведущие специалисты профильных министерств и ведомств стран Каспийского региона.

В настоящее время ведётся работа над проектами Соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в области транспорта, и двух Протоколов, которые дополнят Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, подписанное на III Саммите глав прикаспийских государств, состоявшемся в 2010 году в Баку. Данные документы создадут правовую основу для взаимодействия компетентных органов соседних стран в таких областях, как борьба с браконьерством и обеспечение безопасности мореплавания.

В ходе нынешней встречи экспертов особое внимание будет также уделено дальнейшему продвижению инициативы президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о создании постоянно действующего Каспийского экономического форума, призванного стать эффективной переговорной площадкой для представителей правительственных и деловых кругов стран региона.