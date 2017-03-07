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    В армянских тюрьмах за 10 месяцев умерли 24 заключенных, 7 из них совершили суицид

    Доклад: Еще хуже условия в женской тюрьме

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В армянских тюрьмах за 10 месяцев прошлого года  умерли 24 заключенных. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в докладе ереванского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи.

    Согласно данным доклада, по официальным данным, за 10 месяцев 2016 года скончались 24 осужденных, 17 – от болезни, 7 совершили самоубийство. 

     По мнению общественных организаций по защите прав человека, такой уровень смертности обусловлен не только плохими тюремными условиями, но и тем, что в тюрьмах действует систематизированная уголовная система, иерархические отношения между заключенными, нет надлежащей медпомощи. 

    Как отмечают авторы доклада, еще хуже условия в женской тюрьме, где женщины подвергаются насилию. 

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