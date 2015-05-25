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    В Армению прибудет оценочная группа экспертов Комиссии Совета Европы MONEYVAL

    Эксперты проведут пятый этап оценки системы с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ С целью проведения пятого этапа оценки системы с отмыванием денег и финансированием распространения оружия массового уничтожения и терроризма, с 25 мая по 6 июня в Армении будет находиться оценочная группа экспертов Комиссии Совета Европы MONEYVAL, возглавляемая генсеком комиссии Джоном Рингутом, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    В ходе визита члены оценочной группы проведут ряд встреч с представителями межведомственной комиссии "По вопросам борьбы с подделкой денег, с мошенничеством в сфере кредитных карт и прочих платежных инструментов, с финансированием терроризма", центра финансового мониторинга ЦБ Армении, частного сектора, а также иных госструктур, вовлеченных в борьбу с финансированием терроризма. 

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