В Армению прибудет оценочная группа экспертов Комиссии Совета Европы MONEYVAL

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ С целью проведения пятого этапа оценки системы с отмыванием денег и финансированием распространения оружия массового уничтожения и терроризма, с 25 мая по 6 июня в Армении будет находиться оценочная группа экспертов Комиссии Совета Европы MONEYVAL, возглавляемая генсеком комиссии Джоном Рингутом, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе визита члены оценочной группы проведут ряд встреч с представителями межведомственной комиссии "По вопросам борьбы с подделкой денег, с мошенничеством в сфере кредитных карт и прочих платежных инструментов, с финансированием терроризма", центра финансового мониторинга ЦБ Армении, частного сектора, а также иных госструктур, вовлеченных в борьбу с финансированием терроризма.