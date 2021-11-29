В Армения с 2022 вступят в силу ограничения для непривитых граждан

В Армении с 1 января 2022 года вступят в силу новые ограничения для граждан, не прошедших вакцинацию.

В Армении с 1 января 2022 года вступят в силу новые ограничения для граждан, не прошедших вакцинацию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом министр здравоохранения Анаит Аванесян заявила в понедельник на пресс-конференции.

"Гражданам, не сделавшим прививки, вход в точки общепита, на культурные мероприятия (концерты и т.д.) будет разрешен только в том случае, если они предъявят отрицательный результат ПЦР-теста", – сказала Аванесян.

Привитые граждане должны будут предъявлять сертификаты о полной вакцинации.

Аванесян добавила, что соответствующие ограничения могут распространяться на граждан и для входа в офисы ЗАО "Айпост" (оператор почтовой связи).

Отметим, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 338 120.