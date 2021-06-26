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В Армении жители сел проводят акции протеста, требуя воду

В Армении жители сел проводят акции протеста, требуя воду Жители Армавирской области перекрыли дорогу Армавир-Ереван, требуя решить вопрос орошения, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения"
В регионе
26 июня 2021 г. 15:50
В Армении жители сел проводят акции протеста, требуя воду

Жители Армавирской области Армении перекрыли дорогу Армавир-Ереван, требуя решить вопрос орошения, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения".

По словам участников акции протеста, уже несколько дней у них нет ирригационной воды, хотя они за нее заплатили, а решением вопроса никто не занимается.

"Выращенный нами урожай засыхает, что нам делать. Умирать с голоду", - сказал один из участников.

Фермеры требуют встречи с губернатором.

Дорогу попробовали открыть прибывшие на место полицейские – произошла небольшая потасовка.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda kəndlilər su tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər

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