В Армении жители сел проводят акции протеста, требуя воду

Жители Армавирской области перекрыли дорогу Армавир-Ереван, требуя решить вопрос орошения, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения"

Жители Армавирской области Армении перекрыли дорогу Армавир-Ереван, требуя решить вопрос орошения, сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Армения".

По словам участников акции протеста, уже несколько дней у них нет ирригационной воды, хотя они за нее заплатили, а решением вопроса никто не занимается.

"Выращенный нами урожай засыхает, что нам делать. Умирать с голоду", - сказал один из участников.

Фермеры требуют встречи с губернатором.

Дорогу попробовали открыть прибывшие на место полицейские – произошла небольшая потасовка.