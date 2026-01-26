В Армении ждут делегацию Азербайджана на COP17 в 2026 году

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    • 26 января, 2026
    • 17:26
    Армения рассчитывает на участие азербайджанской делегации на 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КС-17), запланированной на 18-30 октября 2026 года в Ереване.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об заявил министр окружающей среды Армении Амбардцум Матевосян на пресс-конференции, посвященной итогам года.

    "Да, конечно, мы готовы принять азербайджанскую делегацию. Все государства-члены проинформированы о датах мероприятия. Официальное приглашение пока не отправлено, но оно будет разослано в ближайшее время. Думаю, у нас будет большое участие высокопоставленных чиновников и министров. Пока рано говорить о том, какие страны одобрят, а какие нет", - отметил министр.

    По его словам, в COP17 участвуют 196 государств-членов, и приглашенной стороной является не только Армения, которая принимает и председательствует на мероприятии, но и ООН. Приглашения будут направлены государствам-членам совместно.

    "Мы приглашаем все 196 стран. Одна из тем мероприятия – совместная работа над общими экологическими проблемами, и ни одна страна не должна остаться в стороне от этой работы. Мы готовы принять все страны и делегации", – еще раз подчеркнул Матевосян.

    Лента новостей