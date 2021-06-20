В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент

В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание.
Как передает Report, в 20.00 закрылись все 2 008 избирательных участков.
Окончательные данные по явке избирателей будут обнародованы в 21.00.
К 17.00 по местному времени в стране проголосовали 989 972 человека или 38,17 процентов избирателей. Первые итоги голосования станут известны ближе к полуночи.
В досрочных парламентских выборах приняли участие 21 партия и четыре блока. Согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.