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В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент

В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент Голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание завершилось в Армении.
В регионе
20 июня 2021 г. 20:17
В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент

В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в Национальное собрание.

Как передает Report, в 20.00 закрылись все 2 008 избирательных участков.

Окончательные данные по явке избирателей будут обнародованы в 21.00.

К 17.00 по местному времени в стране проголосовали 989 972 человека или 38,17 процентов избирателей. Первые итоги голосования станут известны ближе к полуночи.

В досрочных парламентских выборах приняли участие 21 партия и четыре блока. Согласно законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda növbədənkənar parlament seçkiləri başa çatdı

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