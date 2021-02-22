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В Армении заведено уголовное дело против кандидата на пост премьер-министра

В Армении заведено уголовное дело против кандидата на пост премьер-министра В Армении возбуждено уголовное дело в связи с заявлениями лидера "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна, сделанными в ходе митинга оппозиции.
В регионе
22 февраля 2021 г. 17:31
В Армении заведено уголовное дело против кандидата на пост премьер-министра

В Армении возбуждено уголовное дело в связи с заявлениями лидера "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна, сделанными в ходе митинга оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщил советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

Он отметил, что дело заведено по статье 301 (публичные призывы к насильственному захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному изменению конституционного строя Республики Армения) Уголовного кодекса страны.

Отмечается, что 20 февраля на митинге в Ереване Манукян заявил, что для достижения смены власти в Армении необходимо сломать опоры, на которых держится власть премьер-министра Никола Пашиняна. По мнению оппозиционера, нужно оказать массовое народное давление на силовые структуры и депутатов фракции "Мой шаг". Манукян подчеркнул, что если этот план "А" не сработает, то оппозиция задействует план "Б" – взятие власти с молниеносной скоростью.

Отметим, что Манукян является единым кандидатом от оппозиционного движения на пост премьер-министра.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda baş nazirliyə namizədə qarşı cinayət işi açılıb

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